Bezetting Maagdenhuis voorbij, vernielingen in pand

AMSTERDAM (ANP) - De bezetting in het Maagdenhuis is volgens de politie voorbij. Rond 17.00 uur had ze alle pro-Palestijnse demonstranten uit het gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gehaald. Een ANP-verslaggever zag acht mensen onder politiebegeleiding het pand verlaten. Ze zijn in een bus van de Dienst Justitiële Inrichtingen gezet.

In het gebouw, het bestuurlijk hoofdkwartier van de UvA, zijn spullen vernield, muren beklad en barricades voor deuren neergezet, ziet de verslaggever. In een kantoor is op de muren met zwarte verf "Is the coffee still tasteful when you're supporting genocide?" geschreven. Op andere muren staat onder andere "Free Gaza" met rode graffiti en "UvA cut the ties now" in het zwart. Meubilair ligt door het pand, verschoven, op de grond, of juist opgestapeld.

Volgens een UvA-woordvoerder is een deel van de kantine geplunderd.