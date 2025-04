Opmerkelijke studie: door Ozempic ga je niet alleen minder, maar ook anders eten

Medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro zijn de laatste jaren razend populair geworden omdat je er zo eenvoudig een paar pondjes mee kwijtraakt. Maar een nieuwe Amerikaanse studie laat zien dat deze middelen ook je eetgedrag zelf ingrijpend veranderen. En dat gaat verder dan simpelweg minder eten.

De studie, geleid door het Amerikaanse ministerie van Landbouw en de Oklahoma State University, onderzocht bijna 2.000 mensen. De deelnemers werden verdeeld in vier groepen: mensen die momenteel een zogenoemde GLP-1-receptoragonist gebruiken, mensen die dat in het verleden deden, mensen die het overwegen en mensen die het nooit willen gebruiken. Uit het onderzoek blijkt dat gebruikers van deze medicijnen dagelijks 720 tot 990 kilocalorieën minder eten dan anderen.

Ook opvallend: mensen die deze middelen gebruiken, kiezen automatisch voor gezondere voeding. Zo aten ze minder bewerkt voedsel, rood vlees, frisdrank en wit brood en juist meer fruit, bladgroenten en water.

"Ze willen het nog steeds, maar eten het niet"

En het gekke is: gebruikers hebben nog net zo veel zin in ongezonde dingen als voorheen, maar kiezen er om onduidelijke redenen voor om die te laten staan. De onderzoekers vermoeden dat de medicijnen iets veranderen in de manier waarop mensen omgaan met eetverleiding, maar dat moet verder onderzocht worden.

"Onze studie toont aan dat het gebruik van GLP-1-agonisten niet alleen de hoeveelheid, maar ook het type voedsel verandert dat mensen eten", zegt landbouweconoom Jayson Lusk van de Oklahoma State University. "Deze resultaten hebben belangrijke gevolgen voor de voedselindustrie."

Volgens de onderzoekers zou deze verschuiving in het eetpatroon zelfs invloed kunnen hebben op wat supermarkten aanbieden en hoe voedingsproducenten hun producten ontwikkelen. Er zouden zelfs voedingsmiddelen kunnen komen die speciaal gericht zijn op mensen die Ozempic of soortgelijke middelen gebruiken.

Meer onderzoek nodig

De medicijnen, oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van diabetes, zijn nog relatief nieuw. Ze veroorzaken bij sommige mensen spijsverteringsklachten en er is nog veel onbekend over hun langetermijneffecten.

"Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak van verder onderzoek naar de specifieke fysiologische en metabolische processen die door GLP-1RA’s worden beïnvloed", schrijven de onderzoekers. Vooral omdat ze blijkbaar ook gedrag beïnvloeden, naast het fysieke effect op honger en de spijsvertering.

Oftewel: Ozempic verandert niet alleen je lijf, maar ook je keuzes aan tafel.

Bron: Science Alert