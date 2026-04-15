ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bezoek koningspaar VS: nieuw samenwerkingsprogramma voor water

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 3:00
anp150426012 1
MIAMI (ANP) - Bij het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Miami in de Verenigde Staten is een nieuw samenwerkingsprogramma gelanceerd: de Water as Leverage Academy.
Het programma is in het leven geroepen omdat Nederland en Florida steeds vaker hebben te maken met extreem weer en stijgend water. Het moet innovatieve ideeën helpen groeien en biedt kansen voor Nederlandse bedrijven om in de Verenigde Staten aan de slag te gaan.
Het programma werd gelanceerd in de Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science. Het koningspaar bezocht deze instelling met minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans.
Koning Willem-Alexander kreeg een aantal demonstraties te zien van nieuwe technieken die helpen om schade door overstromingen te voorkomen. Zo presenteerde het bedrijf MHL Projects een systeem dat stacaravans optilt bij hoog water en liet het bedrijf SCFB zien hoe een waterkering vanzelf omhoogkomt zodra het water stijgt.
De koning heeft veel kennis over waterbeheer. Van 1997 tot zijn inhuldiging in 2013 hield hij zich bezig met watermanagement, zowel in Nederland als internationaal.
loading

POPULAIR NIEUWS

209475731_m

Loading