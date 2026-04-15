ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leger VS doodt vier mensen bij aanval op vermoedelijke drugsboot

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 3:02
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse leger heeft vier mannen gedood bij een aanval op een vermoedelijk drugssmokkelschip in de oostelijke Stille Oceaan. Dat meldt het Amerikaanse Southern Command (SOUTHCOM).
Volgens de Amerikanen opereerde de boot langs een bekende drugsroute en wezen inlichtingen erop dat de boot betrokken was bij de smokkel van verdovende middelen, aldus SOUTHCOM op X.
In opdracht van president Donald Trump voert het Amerikaanse leger sinds september 2025 dodelijke aanvallen uit op schepen in het Caribisch gebied en de oostelijke Stille Oceaan waarvan wordt vermoed dat ze drugs naar de Verenigde Staten vervoeren. Volgens officiële cijfers zijn bij dergelijke aanvallen al meer dan 160 mensen gedood.
De VS kampen met een aanzienlijk drugsprobleem, dat de regering toeschrijft aan buitenlandse smokkelnetwerken.
Critici stellen dat de dodelijke aanvallen in internationale wateren in strijd zijn met het internationaal recht.
loading

Loading