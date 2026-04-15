ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtse Peruaanse kandidaat López eist nietigverklaring stemming

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 2:58
anp150426010 1
LIMA (ANP) - De Peruaanse rechtse presidentskandidaat Rafael López Aliaga heeft dinsdag opgeroepen de eerste ronde van de verkiezingen in het land nietig te verklaren. Hij beweerde dat er sprake was van fraude, al leverde hij daarvoor geen bewijs.
López Aliaga strijdt met onder meer de linkse kandidaat Roberto Sánchez om de tweede plaats bij de verkiezingen die afgelopen zondag en maandag werden gehouden. De nummer twee neemt het in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in juni op tegen de conservatieve koploper Keiko Fujimori.
López deed zijn oproep op het moment dat hij nog tweede stond, maar zijn voorsprong op de rest van het veld zag slinken. Nog niet alle stemmen zijn geteld.
De verkiezingen in Peru werden gekenmerkt door logistieke problemen. Zo konden tienduizenden kiezers in hoofdstad Lima hun stem niet uitbrengen door een gebrek aan onder andere stembiljetten en stembussen. Waarnemers zeiden echter dat zij geen bewijs van fraude hadden aangetroffen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading