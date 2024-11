UTRECHT (ANP) - Een bezoeker van muziekcentrum TivoliVredenburg is in de nacht van donderdag op vrijdag onwel geworden en later overleden. De politie onderzoekt of het om een natuurlijke dood gaat. Het slachtoffer is een meerderjarige vrouw. Meer informatie over haar identiteit wordt niet gedeeld.

In een bericht op de website zegt TivoliVredenburg "geschrokken en ontdaan" te zijn. "Wij leven mee met de familie en vrienden." In een van de zalen was afgelopen nacht een halloweenfeest.