Zo zorg je ervoor dat je kriebeltrui zachter wordt en niet meer prikt (inclusief panty-bonustip)

Heb je zo’n heerlijk warme trui in de kast, maar blijft hij onaangeroerd omdat hij zo kriebelt? Haal hem dan maar snel tevoorschijn, want met deze slimme tips wordt je trui een stuk zachter en is die vervelende kriebel zo verleden tijd!

Crèmespoeling

De oplossing ligt mogelijk al op je te wachten in je badkamer. Wollen truien kun je zachter maken met hetzelfde middel dat jouw haar glad en soepel houdt: crèmespoeling! Was je wollen trui met de hand en gebruik hierbij koud of lauw water. Dep de trui vervolgens droog met een handdoek. Breng een beetje crèmespoeling aan en masseer dit zachtjes in het materiaal. Even laten intrekken zoals je dat ook met je haar zou doen, en daarna voorzichtig uitspoelen.

Let op: laat je trui altijd liggend drogen, anders raakt hij uit vorm.

Natuurazijn

Een bekend ‘huis-tuin-en-keuken-middeltje’ dat je vast al in het keukenkastje hebt staan: natuurazijn! Hiermee maak je je kriebeltrui lekker zacht. Net als bij de crèmespoeling breng je het aan en spoel je het niet uit. Laat je trui na het wassen even buiten luchten zodat die azijngeur verdwijnt.

De vriezer in

En dan nog een handige optie: de vriezer! Maak de trui een beetje vochtig, doe hem in een plastic zak en leg hem een nachtje in de vriezer. Haal de trui de volgende ochtend voorzichtig uit de zak en laat hem in alle rust ontdooien.

Bonustip: ook je panty kan de vriezer in! Dit maakt het kledingstuk minder statisch én vermindert de kans op ladders. Win-win!