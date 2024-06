Biden begrijpt zorgen na verkiezingsdebat

EAST HAMPTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden snapt dat mensen zich zorgen maken na het zien van zijn debat tegen oud-president Donald Trump afgelopen donderdag. Dat liet hij zaterdag weten tijdens een bijeenkomst voor rijke donoren in de chique New Yorkse kuststreek The Hamptons.

Tijdens het live uitgezonden debat maakte de 81-jarige een verwarde indruk. "Ik begrijp de zorgen over het debat", aldus Biden zaterdag. "Ik snap het. Ik had geen goede avond." Volgens CNN stelde de president daarbij dat niet iedereen die zorgen deelt en "de stemmers anders hebben gereageerd", verwijzend naar polls waarin weinig zou zijn veranderd, en kleine wijzigingen juist in zijn voordeel uitpakten.

Biden sprak voor zo'n 150 genodigden op het landgoed van hedgefonds-miljardair Barry Rosenstein. Tijdens verschillende van dit soort 'fundraisers' - waarvoor de toegangsprijzen kunnen oplopen tot honderdduizenden dollars - vrijdag en zaterdag probeerde de president grote donoren ervan te overtuigen dat hij een tweede termijn wel degelijk aan zou kunnen.

Naast zorgen over afhakende kiezers, vreesden critici na het debat dat de zwakke indruk die Biden daar maakte ook gevolgen zou hebben voor donaties aan de campagnekas. Het team dat de campagne van de president organiseert sprak dat eerder tegen en stelt dat er in de 24 uur na het debat, zo'n 27 miljoen dollar binnenkwam.