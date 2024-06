Politie doet in drie landen huiszoeking bij vestigingen Thales

PARIJS (ANP) - De politie heeft deze week in Frankrijk, Spanje en Nederland een huiszoeking gedaan bij vestigingen van de Franse elektronicaonderneming Thales, die wereldwijd grote belangen heeft in de defensie-industrie. Justitie heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke corruptie bij leveranties van militair materieel aan met name Brazilië. Dat heeft een justitiële bron zaterdag bevestigd tegen het Franse persbureau AFP na een eerder bericht van de zender BFMTV.

Thales is met een zestal vestigingen het grootste hightech defensiebedrijf in Nederland en maakt onder meer geavanceerde radar- en infraroodapparatuur en vuurgeleidingssystemen.