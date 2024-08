Biden en Harris bellen met Netanyahu over onderhandelingen Gaza

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris hebben met de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu gebeld. Ze hebben gesproken over het mogelijke staakt-het-vuren waarover nu onderhandeld wordt, meldt het Witte Huis in een korte verklaring.

In het statement zegt het Witte Huis dat "het akkoord over een bestand en vrijlating van de gijzelaars en de diplomatieke pogingen om de spanningen in de regio te de-escaleren" ter sprake zijn gekomen. Bidens minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zich daar de voorbije dagen ook mee beziggehouden. Hij is net weer vertrokken uit het Midden-Oosten na een kort bezoek.

De Amerikaanse regering hoopt dat Netanyahu bereid is om een deal te sluiten over een bestand in Gaza. Dat is vooralsnog niet gelukt, mede doordat de premier erop staat dat Israëlische militairen aanwezig kunnen blijven in een corridor tussen Egypte en Gaza. Hamas wil dat ze daar vertrekken. Behalve de VS bemiddelen ook Egypte en Qatar in de onderhandelingen.

Harris is naast de vicepresident ook de Democratische kandidaat voor de presidentsverkiezingen op 5 november. Ze aanvaardt haar kandidatuur donderdag tijdens de conventie van de Democratische partij in Chicago.