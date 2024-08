Zoektocht bij gezonken jacht opgeschort, nog één vermiste

PORTICELLO (ANP/RTR/AFP) - In Italië wordt nog één persoon vermist na het zinken van een luxejacht bij Sicilië. Journalisten zagen dat in de loop van de dag vier lichamen aan wal zijn gebracht. Ook het lichaam van een vijfde vermiste persoon zou zijn aangetroffen. De autoriteiten bevestigen tegenover Britse media dat de zoektocht voor woensdag is gestaakt en de volgende dag wordt hervat.

De hulpdiensten hebben de identiteit van de geborgen slachtoffers nog niet naar buiten gebracht, maar in Britse media circuleren al wel namen van opvarenden die dood zijn aangetroffen. The Guardian schrijft dat de lichamen van bankier Jonathan Bloomer en advocaat Chris Morvillo zijn gevonden. De krant The Telegraph heeft bericht dat ook de Britse techondernemer Mike Lynch en zijn dochter Hannah dood zijn aangetroffen.

Lynch behoort tot de bekendste techondernemers van het Verenigd Koninkrijk en wordt soms de 'Britse Bill Gates' genoemd. Hij was onlangs vrijgesproken in een Amerikaanse fraudezaak en wilde dat naar verluidt vieren op het jacht. Dat 56 meter lange vaartuig verging maandag tijdens een storm bij de haven van Porticello. Vijftien opvarenden konden tijdig het jacht verlaten en werden gered.

Gespecialiseerde duikers zoeken al twee dagen in het schip en de autoriteiten proberen te achterhalen hoe het jacht zo snel kon zinken. Het Italiaanse persbureau ANSA bericht dat de 51-jarige schipper twee uur is verhoord door aanklagers. Het dodental staat inmiddels op zes, omdat eerder al een kok dood was gevonden.