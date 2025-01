Biden geeft woensdag afscheidsspeech vanuit Oval Office

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden geeft woensdag een afscheidsrede, vijf dagen voordat hij aftreedt. Dat heeft het Witte Huis laten weten.

Biden spreekt de natie toe om 20.00 uur lokale tijd (02.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van woensdag op donderdag). Dat doet hij vanuit het Oval Office, de werkkamer van de president in het Witte Huis.

Op 20 januari is de inauguratie van Bidens opvolger Donald Trump. Biden liet in juli weten zich niet langer verkiesbaar te stellen voor een tweede termijn als president. Dat besluit volgde op aanhoudende zorgen over zijn geschiktheid, waaronder vanuit zijn eigen partij.

Biden schoof zijn vicepresident Kamala Harris vervolgens naar voren als kandidaat voor de Democraten. Bij de presidentsverkiezingen in november werd zij verslagen door Trump.