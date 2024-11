Biden: kiezen van Harris als vicepresident was mijn beste besluit

WASHINGTON (ANP) - Volgens Joe Biden was het kiezen van Kamala Harris als zijn vicepresident "het beste besluit dat hij heeft genomen". Dat zei de Amerikaanse president woensdag in een verklaring.

"Wat Amerika vandaag zag was de Kamala Harris die ik ken en diep bewonder", zei Biden nadat Harris haar aanhangers had toegesproken op de Howard Universiteit in Washington. "Ze is een geweldige partner en landsdienaar met integriteit, moed en karakter".

Volgens Biden deed Harris "onder buitengewone omstandigheden" een stap naar voren en leidde ze vervolgens een "historische campagne die liet zien wat mogelijk is wanneer je je laat leiden door een sterk moreel kompas en een duidelijke visie voor het land".

Biden besloot in juli om zich niet langer herkiesbaar te stellen voor het presidentschap en in plaats daarvan Harris te steunen als de Democratische kandidaat.