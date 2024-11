Biden ontmoet Xi voor de laatste keer als president

LIMA (ANP/RTR) - Joe Biden ontmoette zaterdag zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping voor de laatste keer als president van de Verenigde Staten. Nieuwe spanningen rond cybercriminaliteit, handel, Taiwan en Rusland belemmerden hun gezamenlijke doel om de spanningen te verminderen voor de inauguratie van Donald Trump.

Biden en Xi troffen elkaar in het hotel waar Xi verbleef voor de APEC-top van landen aan de Stille Oceaan in de Peruaanse hoofdstad Lima. Het was hun eerste ontmoeting in zeven maanden. De twee leiders schudden elkaar de hand voordat ze plaatsnamen en korte openingsverklaringen aflegden.

"China's doel van een stabiele, gezonde en duurzame relatie met de VS blijft onveranderd", zei Xi naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkiezing. De Chinese president erkende ook de "ups en downs" tussen de landen. "China is bereid om met de nieuwe Amerikaanse regering samen te werken om de communicatie te onderhouden, de samenwerking uit te breiden en meningsverschillen te beheersen."

Bemiddelt

Biden vertelde Xi dat de twee leiders het niet altijd eens zijn geweest, maar dat hun gesprekken "openhartig" en "eerlijk" waren.

Washington is boos over de Chinese hackers die het recent op Amerikaanse overheidsfunctionarissen en de campagnes van Kamala Harris en Donald Trump gemunt hadden. Ook zijn er in de VS zorgen over de toenemende druk van Beijing op Taiwan en Chinese steun aan Rusland. China beschouwt het democratisch bestuurde Taiwan als zijn eigen grondgebied. De VS is Taiwans belangrijkste internationale bondgenoot en wapenleverancier.

Biden wil ook dat China bemiddelt met Noord-Korea, dat in Oekraïne troepen heeft ingezet aan de zijde van Rusland.