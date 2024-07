Biden tegen aanhangers in Michigan: we gaan winnen

DETROIT (ANP) - Tijdens een bijeenkomst vrijdag in de stad Detroit heeft de Amerikaanse president Joe Biden zijn aanhangers verzekerd dat hij Donald Trump gaat verslaan in de verkiezingen in november. Hij noemde de beoogde Republikeinse presidentskandidaat een "bedreiging voor de natie".

"Er is veel gespeculeer de laatste tijd. Wat gaat Joe Biden doen? Blijft hij in de race? Stopt hij ermee? Hier is mijn antwoord: ik ga door en we gaan winnen", aldus Biden in de staat Michigan.

Vakbonds- en religieuze leiders waren aanwezig bij de bijeenkomst. Afwezig waren de gouverneur van Michigan en de Democratische senatoren die Michigan vertegenwoordigen. Steeds meer partijgenoten en medestanders van de 81-jarige Biden vrezen dat hij door zijn ouderdom en soms zichtbare verwardheid de verkiezingen dreigt te verliezen.