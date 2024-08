Biden trok zich terug omdat hij geen 'afleiding' wilde zijn

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden stapte vorige maand uit de verkiezingsrace omdat hij geen "afleiding" wilde zijn voor zijn partij, die koste wat kost Donald Trump wil verslaan bij de verkiezingen in november. Dat zei Biden in zijn eerste televisie-interview sinds hij besloot zich terug te trekken bij CBS News.

Hij nam de beslissing in zijn huis in Delaware, nadat zijn leeftijd en een slecht optreden in een debat hadden geleid tot zorgen bij zijn partijgenoten. "Een aantal Democratische collega's in het Huis en de Senaat dacht dat ik hun kans op herverkiezing zou schaden. En ik vreesde dat het alleen maar daarover zou gaan als ik in de race zou blijven."

Daarnaast zegt de 81-jarige Biden dat hij aanvankelijk had bedacht om een "overgangspresident" te zijn, mede door zijn leeftijd. "Ik kan niet eens zeggen hoe oud ik ben. Het is moeilijk om het over mijn lippen te krijgen."

Biden kwam daarop terug, omdat hij per se Trump wilde verslaan, die hij nog eens omschrijft als een gevaar voor de democratie. Nu gaat hij vicepresident Kamala Harris steunen in haar campagne om te voorkomen dat Trump terugkeert in het Witte Huis.