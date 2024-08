Amerikaanse basketbalsters kloppen Fransen in finale na thriller

PARIJS (ANP) - De Amerikaanse basketbalsters zijn voor de achtste keer op rij olympisch kampioen geworden. In de finale in de Bercy Arena versloegen ze Frankrijk na een spannend gevecht met slechts één punt verschil: 67-66. Sinds 1984 wonnen de Verenigde Staten tien van de elf olympische titels in het vrouwenbasketbal. Alleen in 1992 in Barcelona pakte Amerika brons.

Nog nooit was het puntenverschil in de olympische vrouwenfinale zo klein als in deze editie. Met nog 3,8 seconden op de klok verzilverde de Amerikaanse Kahleah Copper twee strafworpen op rij, waarmee ze de stand naar 67-64 tilde. De Franse Gabby Williams dwong vervolgens nog wel bijna een verlenging af. Haar rake worp in de zoemer was net binnen de driepuntslijn en leverde dus slechts twee punten op in plaats van de vereiste drie.

Voor de Verenigde Staten is het goud hun tweede basketbalsucces van deze Olympische Spelen. Zaterdag werden de Amerikaanse basketballers voor de vijfde keer op rij olympisch kampioen, eveneens na een overwinning op Frankrijk: 98-87.

De vrouwenfinale was de laatste wedstrijd van de Olympische Spelen van Parijs. Om 21.00 uur begint de sluitingsceremonie in het Stade de France.