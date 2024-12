Biden verleent gratie en verlicht straf van bijna 1500 gevangenen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - President Joe Biden heeft gratie verleend of straffen verminderd van bijna 1500 gevangenen. Het gaat volgens het Witte Huis om mensen die een celstraf kregen en tijdens de uitbraak van covid huisarrest kregen opgelegd om het aantal gedetineerden in gevangenissen te verminderen.

Biden zei dat Amerika is gebouwd op de belofte dat er een tweede kans mogelijk is. "Ik heb het voorrecht mensen te vergeven die hebben aangetoond dat ze berouw hebben en dat ze herstellen". Biden heeft meerdere keren gratie verleend en doet dat naar verwachting in de laatste weken van zijn presidentschap opnieuw. Hij deed dat in 2022 voor gevangenen die vastzaten voor het bezit van marihuana. Later kwam er ook strafvermindering voor een aantal mensen die vastzaten voor de verkoop en het gebruik van marihuana. Begin dit jaar werd er strafvermindering of kwijtschelding gegeven aan voormalige militairen die veroordeeld werden naar aanleiding van hun seksuele oriëntatie.

Eerder deze maand verleende hij gratie aan zijn zoon Hunter die is veroordeeld voor vuurwapenbezit en die in Los Angeles schuld heeft bekend in een strafzaak over belastingontduiking. Biden had lang volgehouden dat hij dat niet zou doen en kreeg veel kritiek op deze gratieverlening.

In de VS zitten naar schatting 1,9 miljoen mensen vast, de meesten in gevangenissen en huizen van bewaring.