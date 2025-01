Biden vertrekt in helikopter

WASHINGTON (ANP) - De voormalige Amerikaanse president Joe Biden is na de beëdiging van zijn opvolger vertrokken in een helikopter. Trump en zijn first lady Melania zwaaiden hem uit.

Biden vliegt naar een vliegbasis bij Washington en reist volgens CNN daarna verder naar Californië. Zijn voormalige vicepresident Kamala Harris vliegt vanaf de basis naar Los Angeles.

Harris gebruikt volgens NBC News een C-17-transportvliegtuig met een crew die volledig bestaat uit vrouwen. Het is volgens de nieuwszender de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een volledig vrouwelijke bemanning wordt ingezet bij een C-17-vlucht van de luchtmacht.