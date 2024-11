Biden volgt verkiezingen in het Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - President Joe Biden wacht een rustige verkiezingsdag. Hij is maandag na een weekendverblijf in Wilmington (Delaware) teruggekeerd naar het Witte Huis en daar zal hij samen met zijn vrouw Jill en medewerkers de uitslagen afwachten.

De president, die in juli besloot zijn kandidatuur voor deze verkiezingen in te trekken, krijgt volgens een woordvoerder regelmatig updates over hoe de verkiezingsstrijd in de verschillende staten verloopt. Hij heeft dinsdag geen openbare evenementen gepland staan.

Biden bracht eind vorige maand al zijn stem uit. Zijn vrouw stemt dinsdag nog wel in Wilmington, waar de twee een huis hebben.