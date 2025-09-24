Bij AIVD bekende extremisten bij rellen in Den Haag, zegt dienst

DEN HAAG (ANP) - Extremisten die bekend zijn bij de AIVD waren aanwezig bij de rechtse demonstratie en het extreemrechtse geweld afgelopen zaterdag in Den Haag, zei Erik Akerboom van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij een uitleg in de Tweede Kamer. De groep relschoppers was divers en afkomstig uit verschillende hoeken, waaronder extremistische groeperingen en hooligans, zeiden de AIVD, politie en terreurbestrijder NCTV.

Wieke Vink van de NCTV noemde het niet onverwacht dat voetbalhooligans zich aansloten bij het geweld. Volgens haar was bij coronademonstraties en in het buitenland te zien dat verschillende groepen met andere belangen samenkomen op zoek naar geweld en confrontaties met de politie. "Dat leidt vaak tot geweld en het past allemaal bij het rechts-extremistische narratief."

Politiechef Wilbert Paulissen zei bij het gesprek in de Tweede Kamer dat momenteel alle beelden worden bekeken om mensen te kunnen opsporen en oppakken.