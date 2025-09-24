Ambulancepersoneel krijgt in 2 jaar 8 procent meer salaris

UTRECHT (ANP) - Ambulancepersoneel krijgt er in twee jaar 8 procent salaris bij, meldt FNV. Tot dat onderhandelingsresultaat zijn vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland woensdag gekomen. Ook komt er onder meer een hogere toeslag voor werken op zaterdag en een stagevergoeding.

Mensen van de ambulance krijgen er dit jaar met terugwerkende kracht 2 procent bij in februari en augustus. Ook in 2026 vindt op die momenten dezelfde verhoging plaats. Personeel dat op zaterdagochtend werkt, krijgt een overwerktoeslag van 38 procent. Voor stagiairs van het mbo en hbo is er voortaan een stagevergoeding van minimaal 550 euro per maand.

Ook worden de vergoedingen voor overwerk gelijkgetrokken voor mensen die deeltijd en voltijd werken. Dit sluit volgens FNV aan bij een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, waarin wordt gesteld dat parttimers op dit gebied niet gediscrimineerd mogen worden.

'Goede afspraken'

Verder wordt de psychosociale ondersteuning beter. En mensen die arbeidsongeschikt raken door het werk, krijgen hun salaris voortaan minstens een jaar lang aangevuld tot 100 procent.

Katrin McGauran, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, laat weten dat het "lange, soms moeilijke en intensieve onderhandelingen" waren, maar er "goede afspraken" zijn gemaakt. "Wel hadden we er nog wat meer uit willen halen op het gebied van overwerk. Daar gaan we in de toekomst zeker nog verder over praten."

Of de leden van FNV akkoord gaan met dit bod, wordt duidelijk op 10 oktober. Dan stemmen zij hierover. Er werken in totaal zo'n 6000 mensen bij de ambulancedienst.