Iraanse president herhaalt bij VN: we willen geen kernwapens

NEW YORK (ANP/AFP/DPA) - De president van Iran heeft zijn toespraak bij de Verenigde Naties aangegrepen om te benadrukken dat zijn land niet streeft naar kernwapens. "Ik verklaar hierbij nogmaals voor deze vergadering dat Iran nooit heeft gestreefd naar de ontwikkeling van een atoombom en dit ook nooit zal doen", verklaarde Masoud Pezeshkian. "We zijn niet uit op kernwapens", herhaalde hij.

Het Iraanse nucleaire programma is al jaren een bron van spanning. Israël voerde in juni een verrassingsaanval uit op het land, naar eigen zeggen om het van kernwapens af te houden. Pezeshkian noemde dat in zijn speech "brute agressie".

Iran heeft steeds beweerd dat het eigen nucleaire programma alleen bedoeld is voor vreedzame doeleinden, maar sommige landen vrezen dat de Iraniërs snel een bom kunnen ontwikkelen als ze daartoe besluiten. Later deze maand dreigen internationale sancties te worden ingesteld tegen Iran omdat het afspraken uit een nucleaire deal uit 2015 niet zou naleven.