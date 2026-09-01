Bij grote Russische aanval op Kyiv en omgeving vallen vier doden

KYIV (ANP) - Bij een "enorme" Russische aanval met raketten en drones op Kyiv en de omliggende regio zijn zeker vier mensen om het leven gekomen en meer dan twaalf anderen gewond geraakt, meldden Oekraïense functionarissen.

Kyiv en de omliggende regio kregen ​​de afgelopen weken voortdurend te maken met Russische aanvallen - vooral met drones, maar ook met raketten. Bij een aanval op een munitiedepot in de voorsteden van de hoofdstad kwamen in het weekend 38 mensen om het leven.

Beide partijen hebben de afgelopen maanden meer aanvallen met langeafstandswapens uitgevoerd, waarbij ze zich richten op infrastructuur zoals magazijnen, bedrijven, olie- en havenfaciliteiten en schepen. Dat leidt regelmatig tot burgerslachtoffers.

Bij een Oekraïense luchtaanval zijn civiele faciliteiten in de Russische regio Samara beschadigd, meldde gouverneur Vjatsjeslav Fedorisjtsjev op Telegram. In het gebied bevinden zich enkele van Ruslands belangrijkste olieraffinaderijen.