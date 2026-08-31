"Zijn hart stopte gewoon met kloppen": Eddy (60) ligt al vier dagen in coma na aanval van tientallen hoornaars

Eddy De Mulder (60) uit het Oost-Vlaamse Ninove wilde donderdagavond gewoon zijn pony eten geven. Een paar minuten later vocht hij voor zijn leven. Tientallen Aziatische hoornaars vlogen uit een nest boven de staldeur en stortten zich op hem. "Hij kon nog naar zijn vrouw lopen maar dan stopte zijn hart met kloppen", vertelt neef Guy aan HLN. Vier dagen later ligt Eddy nog altijd in coma in het ziekenhuis van Aalst.

Het gebeurde donderdagavond in de weide van Eddy aan de Camberg in Voorde, een deelgemeente van Ninove. Niets wees erop dat het voederen van zijn pony zou uitlopen op een noodlottig ongeval. Boven de staldeur hing, onopgemerkt, een nest van Aziatische hoornaars.

Hoornaars

"Toen hij het hooi nam en eraan schudde, kwamen de hoornaars plots naar hem gevlogen", vertelt neef Guy. Binnen enkele seconden werd Eddy meermaals gestoken.

"Hij werd aangevallen en kreeg verschillende steken van de dieren. Hij liep naar zijn vrouw waar hij nog net kon zeggen dat hij werd aangevallen. Daarna zwol zijn hoofd en zijn keel op waardoor hij begon te stikken en kreeg hij een hartstilstand door gebrek aan zuurstof", vertelt Guy.

Een halfuur reanimeren

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar het herstellen van een hartslag bleek een helse klus. Pas na een halfuur reanimeren voelden de hulpverleners weer een lichte polsslag bij Eddy. Hij werd met spoed overgebracht naar het AZORG-ziekenhuis in Aalst, waar hij sindsdien in coma ligt.

"Hij heeft een half uur zonder zuurstof gezeten en volgens de dokters is de kans heel klein dat Eddy nog wakker wordt. Alles ging zo snel en de hele familie is bijzonder aangeslagen door het hele gebeuren", klinkt het.

Voor de familie en vrienden in Voorde is het onbegrijpelijk dat het net Eddy moest treffen. Hij werkte als zelfstandige samen met zijn zoon en plaatste parket. Twee dagen voor het ongeval hielp hij nog mee de kermis in Voorde te organiseren.

Zware klap

"Hij was een harde werker en stond altijd voor iedereen klaar", zegt zijn neef. "We hadden veel contact met elkaar en het valt me zwaar dat dit hem moet overkomen. Hij was een heel geliefd persoon met een heel warm karakter. Het is echt een zware klap en we kunnen het eigenlijk niet geloven."

Ook zijn vrouw Ann laat weten dat de familie de hoop nog niet heeft opgegeven. "We branden kaarsen en hopen dat hij er nog zal doorkomen, maar we zijn ook realistisch", vertelt ze in een korte reactie.

Vooral de onmacht weegt zwaar door bij de familie. Eddy vierde amper enkele weken geleden nog zijn zestigste verjaardag. "Dat doet heel veel pijn, ook voor zijn vrouw en zijn familie. Het is verschrikkelijk om mee te maken", besluit Guy.

De zwelling in het ziekenhuis zou intussen wat afgenomen zijn, maar artsen kunnen nog altijd niet inschatten of Eddy uit zijn coma zal ontwaken.

Ook in Kluisbergen slachtoffers

Eddy is niet de enige die dit weekend het slachtoffer werd van agressieve hoornaars. Ook in het West-Vlaamse Kluisbergen leidde een aanval van de wespen tot meerdere ziekenhuisopnames — een teken dat de Aziatische hoornaar deze zomer in delen van Vlaanderen extra actief en agressief lijkt te zijn.