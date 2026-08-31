Er komt noodweer aan vandaag: zware onweersbuien met plaatselijk kans op 70 mm regen

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. Eerst gold de weerswaarschuwing alleen voor de kustprovincies en de Waddeneilanden. De onweersbuien zullen volgens het KNMI eerst aan de kust plaatsvinden, waarna ze landinwaarts zullen trekken. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.

De onweersbuien kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur. Ook kunnen buien plaatselijk voor 20 tot 30 millimeter regen zorgen. In Noord-Holland is een extra waarschuwing afgegeven voor veel neerslag. Daar kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur.

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