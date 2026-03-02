ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bijeenkomst EU-ministers op Cyprus uitgesteld na droneaanval

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 10:54
anp020326106 1
NICOSIA (ANP) - Een informele bijeenkomst van EU-ministers op Cyprus is uitgesteld vanwege de droneaanval op een Britse basis op het eiland. Omdat die aanval gevolgen heeft voor het vliegverkeer naar Cyprus, heeft de tijdelijke EU-voorzitter besloten de bijeenkomst te verplaatsen, laat de regering weten.
De informele bijeenkomst over Algemene Zaken zou maandag en dinsdag plaatsvinden. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen besloot dit weekend al niet af te reizen naar het overleg vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
Er vielen geen slachtoffers door de droneaanval op Britse luchtmachtbasis RAF Akrotiri in de nacht van zondag op maandag. De aanval volgde op de toestemming van de Britse premier Keir Starmer voor Amerikaanse strijdkrachten om Britse legerbases te gebruiken voor defensieve operaties tegen Iran.
EU-lid Cyprus zelf zou geen doelwit zijn geweest van de aanval.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

anp010326106 1

Poetin noemt dood Khamenei 'cynische moord'

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

Loading