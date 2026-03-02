Bijeenkomst EU-ministers op Cyprus uitgesteld na droneaanval

NICOSIA (ANP) - Een informele bijeenkomst van EU-ministers op Cyprus is uitgesteld vanwege de droneaanval op een Britse basis op het eiland. Omdat die aanval gevolgen heeft voor het vliegverkeer naar Cyprus, heeft de tijdelijke EU-voorzitter besloten de bijeenkomst te verplaatsen, laat de regering weten.

De informele bijeenkomst over Algemene Zaken zou maandag en dinsdag plaatsvinden. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen besloot dit weekend al niet af te reizen naar het overleg vanwege de situatie in het Midden-Oosten.

Er vielen geen slachtoffers door de droneaanval op Britse luchtmachtbasis RAF Akrotiri in de nacht van zondag op maandag. De aanval volgde op de toestemming van de Britse premier Keir Starmer voor Amerikaanse strijdkrachten om Britse legerbases te gebruiken voor defensieve operaties tegen Iran.

EU-lid Cyprus zelf zou geen doelwit zijn geweest van de aanval.