IAEA: geen indicaties dat Iraanse atoominstallaties zijn geraakt

WENEN (ANP) - Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) heeft geen aanwijzingen dat de nucleaire installaties in Iran zijn getroffen door Amerikaanse en Israëlische aanvallen op dat land. Dat zei topman Rafael Grossi maandag tegen het bestuur van het agentschap.

Tegelijkertijd zegt het IAEA dat er communicatiebeperkingen zijn door het conflict. Het lukte het agentschap nog niet om contact te leggen met de verantwoordelijke instanties in Iran. "We hopen dat dit onmisbare communicatiekanaal zo snel mogelijk weer kan worden hersteld."

Iran en veel andere landen in de regio hebben nucleaire faciliteiten. Door de aanvallen op Iran en de vergeldingsaanvallen in de Golfregio neemt de dreiging voor de nucleaire veiligheid toe, waarschuwt het IAEA. "Wij dringen daarom aan op uiterste terughoudendheid bij alle militaire operaties", aldus Grossi.

De IAEA-baas zei ook dat een terugkeer naar de onderhandelingstafel noodzakelijk is om Iran te laten afzien van de ontwikkeling van kernwapens.