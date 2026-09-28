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Bijna 1600 westnijlvirusbesmettingen in Europa

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 6:46
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SOLNA (ANP/DPA) - Sinds het voorjaar zijn er in Europa bijna 1600 gevallen van het westnijlvirus vastgesteld waarbij mensen in eigen land besmet zijn geraakt. Het virus is vastgesteld in zestien Europese landen, meldt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).
Met ongeveer 696 van de in totaal 1569 gevallen is Italië het zwaarst getroffen, concludeert het ECDC op basis van de cijfers tot en met 23 september. Daarna volgen Griekenland met 355 gevallen en Spanje met 125 gevallen.
Het RIVM maakte donderdag bekend dat er in Nederland 44 besmettingen zijn vastgesteld. In het rapport van ECDC wordt nog gesproken over het daarvoor gemelde aantal van 28 Nederlandse besmettingen.
Volgens het ECDC werden in het hele jaar 2025 in totaal 1112 gevallen van het westnijlvirus geregistreerd, in 2024 waren dat er in totaal 1436 en in 2022 1339. In 2018 werden de meeste Europese besmettingen vastgesteld: 2083.
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