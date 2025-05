Bijna 17 miljoen illegale sigaretten onderschept in Heerlen

HEERLEN (ANP) - Opsporingsdiensten hebben vrijdag bijna 17 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen op een industrieterrein in Heerlen. Een man uit Oost-Europa is aangehouden voor betrokkenheid bij de smokkel, meldt de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) woensdag.

Op het terrein van een loods werden in een container 15 miljoen sigaretten gevonden, in de loods lagen er nog eens 1,8 miljoen. Ook werden geprepareerde pallets aangetroffen, mogelijk bedoeld om de sigaretten te smokkelen.

Waar de sigaretten vandaan komen en wat de bestemming was, wordt nog onderzocht.