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Bijna 2 miljoen euro opgehaald via giro 5125 voor hulp Venezuela

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 6:20
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DEN HAAG (ANP) - Via giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, maakte de hulporganisatie vrijdag bekend. Het gironummer werd een maand geleden geopend, kort nadat het land werd opgeschrikt door twee aardbevingen.
Nu de meeste zoekacties klaar zijn, richt het Rode Kruis zich op psychologische ondersteuning, medische hulp en noodpakketten. "Want de noden zijn hoog", aldus de hulporganisatie.
Het Rode Kruis wijst erop dat door de bevingen 44 ziekenhuizen en meer dan honderd gezondheidscentra in het land beschadigd zijn geraakt, waardoor de toegang tot medische zorg beperkt is. De hulporganisatie biedt vanuit vaste zorgpunten en met mobiele teams medische zorg aan.
Hulpgoederen
Daarnaast delen hulpverleners hulpgoederen uit, zoals keukensets, hygiënepakketten en waterfilters. Verder is er psychosociale hulp, bijvoorbeeld voor kinderen die last hebben van slaapproblemen en spanningen.
Gironummer 5125 blijft open voor donaties. Volgens het Rode Kruis is in Venezuela steun nodig voor de langere termijn. "Zonder financiële steun kunnen duizenden mensen niet de hulp krijgen die zij zo dringend nodig hebben."
Bij de aardbevingen eind juni kwamen duizenden mensen om het leven en raakten velen ontheemd.
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