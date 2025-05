Bijna 40 procent 12- tot 16-jarigen is verslaafd aan vapen

DEN HAAG (ANP) - Bijna 40 procent van de 12- tot en met 16-jarigen zegt verslaafd te zijn aan vapen, aldus onderzoekers van Motivaction in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Ook heeft 1 op de 10 van alle 12-jarigen al eens gevaped. Het kabinet start een campagne om ouders bewust te maken van de gevaren van vapen.

Volgens de onderzoekers van Motivaction kan 1 op de 7 van de jongeren moeilijk nee zeggen als hen een vape wordt aangeboden. Ook heeft 1 op de 6 het gevoel onder druk gezet te worden om te vapen.

"Nicotine is na heroïne en crack de meest verslavende drug die er bestaat", aldus staatssecretaris Vincent Karremans (Volksgezondheid). "Daarom is het superbelangrijk dat ouders er op tijd thuis over praten met hun kinderen en samen nee zeggen tegen vapen."