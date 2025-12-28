ECONOMIE
Bijna 700 vrijwilligers bij zoektocht naar vermiste tiener Milan

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 00:58
anp291225002 1
HEEMSKERK (ANP) - In de zoektocht naar de vermiste 16-jarige Milan hebben 673 mensen zich aangemeld om te helpen, meldt Coördinatie Platform Vermissing op Facebook. De vrijwilligers doorzochten 135 kleinere gebieden. "Helaas heeft de zoekactie tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd", aldus het bericht.
Milan is sinds donderdag 25 december vermist uit Heemskerk en heeft een verstandelijke beperking en kan moeilijk praten. Hij werd voor het laatst gezien op de Debora Bakelaan in Heemskerk, meldt de politie. Hij droeg toen een groene jas, donkerblauwe joggingbroek en had zwarte sneakers aan.
De politie vraagt iedereen die Milan heeft gezien 112 te bellen.
