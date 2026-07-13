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Bijna 900 miljoen euro voor hulp aan Gazanen

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 13:09
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BRUSSEL (ANP) - Voor hulp aan Gazanen is 883,6 miljoen euro bijeengebracht, zo heeft de Europese Commissie maandag bekendgemaakt. Dat deed zij voor het begin van de tweede bijeenkomst van de Palestijnse Donorgroep (PDG) in Brussel. Onder meer Nederland heeft hier 5 miljoen aan bijgedragen, zei minister Tom Berendsen maandag bij aankomst in Brussel.
Ook Spanje, Duitsland, België, Zwitserland en Japan dragen bij, net zoals de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank en de Wereldbank.
Vertegenwoordigers van 65 delegaties komen later maandag in Brussel bijeen voor de lancering van het "Team Gaza"-initiatief, dat door Eurocommissaris Dubravka Šuica (Middellandse Zee) is gelanceerd. Dat initiatief is opgezet voor vroegtijdig en snel herstel van basisvoorzieningen voor de bevolking in Gaza.
Het geld is bedoeld voor herstel van de infrastructuur voor water en sanitaire voorzieningen, de afvoer van puin en afval en het herstel van de gezondheidszorg, energievoorziening, landbouw en voedselsystemen.
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