Bijna alle treinen tussen Rotterdam en zuiden rijden weer

ROTTERDAM (ANP) - Bijna al het treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en het zuiden van Nederland rijdt weer volgens dienstregeling, meldt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. Eerder woensdag lag het treinverkeer op het traject urenlang plat door een blikseminslag in de technische installatie in de Willemsspoortunnel in Rotterdam.

"Al het treinverkeer gaat nu door een van de twee tunnelbuizen, die aan het eind van woensdagochtend al openging," aldus de zegsman van ProRail. "Alleen de intercity tussen Lage Zwaluwe en Rotterdam rijdt de rest van de dag niet, maar dat levert geen grote problemen op voor reizigers."

De tweede tunnelbuis blijft woensdag buiten gebruik. ProRail denkt de rest van de dag nog nodig te hebben om de mankementen te verhelpen. "Het is een lastig probleem, het is zoeken naar een speld in een hooiberg, daarom blijft de tweede buis woensdag dicht", aldus de woordvoerder.

De blikseminslag gebeurde vroeg in de nacht van dinsdag op woensdag. Het treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en het zuiden van het land lag daardoor tot ongeveer 11.00 uur grotendeels plat. Onder meer de Eurostar moest omrijden via Utrecht. Reizigers die vanaf Rotterdam naar het zuiden van Nederland wilden, moesten ook via Utrecht omreizen.