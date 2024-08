Duitse milieuclubs in actie tegen vergunning gasboringen Noordzee

BORKUM (ANP) - De Duitse milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) gaat in beroep tegen de vergunning die het Nederlandse energiebedrijf ONE-Dyas van de Duitse overheid heeft gekregen om naar gas in de Noordzee te boren. Vrijdag organiseren milieuorganisaties een demonstratie in Berlijn.

De Noord-Duitse deelstaat Nedersaksen gaf ONE-Dyas donderdag toestemming voor de boringen bij de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Borkum. Volgens milieuorganisaties is daarmee het laatste woord nog niet gezegd. Nederland en Duitsland moeten eerst nog een contract ondertekenen over de grensoverschrijdende aardgasvoorraden.

Greenpeace Duitsland vindt dat de Duitse regering de plicht heeft om de bezwaren tegen het project serieus te nemen en het contract niet te tekenen. DUH kondigt aan "alle juridische middelen" in te zetten om de boringen te voorkomen.

"Dit is niet alleen een enorme teleurstelling, maar ook in alle opzichten politiek onverantwoord", stelt Fridays for Future, die vrijdag een protestactie tegen de boringen houdt. "Als Duitsland in 2024 een nieuw gasveld toestaat, is het onmogelijk te rechtvaardigen hoe we van andere landen kunnen verwachten dat ze zich houden aan het internationale besluit om kolen, olie en gas wereldwijd uit te bannen".