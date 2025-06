Bijna helft volwassenen dronk vorig jaar weinig of geen alcohol

DEN HAAG (ANP) - Bijna de helft van de volwassen Nederlanders dronk vorig jaar geen of weinig alcohol, meldt het CBS op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024. Zo dronk 45 procent vorig jaar helemaal geen alcohol, of één glas per dag, wat binnen de richtlijn van de Gezondheidsraad valt. 22 procent nuttigde helemaal niets. In 2022 voldeed nog 42 procent aan de richtlijn.

In Flevoland, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond houdt meer dan de helft van de volwassenen zich aan de richtlijn voor alcohol. In de andere regio's ligt dit percentage lager. In Noord-Brabant, Overijssel en Noord-Holland wordt relatief veel gedronken.

Mensen tussen de 18 en 35 jaar houden zich met 37 procent het minst vaak aan de richtlijn. 75-plussers doen dit het vaakst, namelijk 60 procent. Meer dan de helft van de vrouwen drinkt niet of maximaal een glas per dag, bij mannen is dit 35 procent.