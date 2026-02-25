Bijna helft Zuid-Holland huisvest te lang te weinig statushouders

DEN HAAG (ANP) - Bijna de helft van de Zuid-Hollandse gemeenten huisvest al te lang te weinig statushouders. Van de vijftig gemeenten hebben er 22 al zeker twee jaar niet genoeg asielzoekers met een verblijfsvergunning woonruimte gegeven. De provincie kan dan besluiten om die huisvesting op kosten van een gemeente zelf te regelen, maar Zuid-Holland ziet daar nog steeds van af.

Afgelopen zomer eiste de provincie van zeventien achterlopende gemeenten een plan om alsnog genoeg statushouders een huis te geven. Vier daarvan voldoen inmiddels aan hun opdracht. Met de andere gemeenten is de provincie nog steeds in gesprek.

Het Rijk bepaalt ieder halfjaar hoeveel vergunninghouders iedere gemeente moet opvangen. Als een gemeente vier keer op rij niet aan die 'taakstelling' voldoet, kan een provincie ingrijpen. In Zuid-Holland geldt dat nu ook voor Alblasserdam, Barendrecht, Delft, Kaag en Braassem, Papendrecht, Schiedam, Wassenaar, Zoetermeer en Zuidplas.

19.000 statushouders azc-locatie

Provincies moeten erop toezien dat gemeenten aan hun opgave voldoen, om te voorkomen dat statushouders plekken in asielzoekerscentra bezet houden. Momenteel wachten ruim 19.000 statushouders in een azc-locatie op een woning. Zuid-Holland ziet tot nu toe af van maatregelen tegen gemeenten die te lang achterlopen. De provincie geeft de 'overtreders' nog steeds de kans om het zelf te regelen.

"Het gaat niet alleen over de taakstelling, maar ook over de geleverde inspanning en de haalbaarheid van de plannen", aldus een woordvoerster. Zuid-Holland benadrukt dat 21 gemeenten wel voldoen aan hun opdracht. "Een lovenswaardig resultaat, ook omdat het ervoor zorgt dat mensen met een verblijfsvergunning niet onnodig lang in een azc hoeven te verblijven."