ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vanaf nu kun je lege flessen en blikjes inleveren bij je buren

Economie
door Redactie
woensdag, 25 februari 2026 om 11:46
bijgewerkt om woensdag, 25 februari 2026 om 11:52
anp250226084 1
Bewoners kunnen hun lege statiegeldflessen en -blikjes voortaan mogelijk gewoon inleveren bij iemand in de straat. Statiegeld Nederland, onderdeel van inzamelingsstichting Verpact, breidt het aantal uitbetalende innamepunten uit via een nieuwe samenwerking met ViaTim. Dat is de organisatie achter een landelijk netwerk van pakketpunten aan huis.
Na een proef kunnen bewoners inmiddels al op meer dan 250 locaties in hun eigen buurt terecht om statiegeldverpakkingen in te leveren, zonder wachtrij of statiegeldautomaat in de supermarkt. Het statiegeldbedrag wordt vervolgens direct uitbetaald op de bankrekening via een Tikkie.
De ingeleverde flesjes en blikjes worden verzameld in lekdichte, herbruikbare zakken. Volle zakken worden meegegeven aan pakketvervoerders. De inzamelaar ontvangt een vergoeding voor de dienstverlening.

Lees ook

Heineken beboet voor 1,5 miljoen om blikjes zonder statiegeldHeineken beboet voor 1,5 miljoen om blikjes zonder statiegeld
Verpact: tijdelijke verhoging statiegeld geen oplossingVerpact: tijdelijke verhoging statiegeld geen oplossing
Plan statiegeld: meer inzamelpunten en beloning bij inleverenPlan statiegeld: meer inzamelpunten en beloning bij inleveren
loading

POPULAIR NIEUWS

145101199_m

Hoe kom je van Google, PayPal en WhatsApp af?

ANP-447732593

Alcohol verandert enorm de manier waarop je hersenen communiceren

ANP-546526096

Steeds meer mensen hebben een bril nodig: dit is vermoedelijk de reden

153289376_m

Na de Odido‑hack is jouw identiteit handelswaar op het dark web

generated-image

Hoesten en snotteren: geen griep, maar gewoon… hoesten en snotteren

anp240226151 1

BBB levert: Aantal mensen met oogletsel door vuurwerk nog verder toegenomen

Loading