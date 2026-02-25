Klaver fel op Heinen, die nieuw box 3-stelsel weer wil aanpassen

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver heeft in het debat over de regeringsverklaring hard uitgehaald naar minister Eelco Heinen (Financiën). De VVD-bewindsman zei voor aanvang van het debat dat hij het nieuwe stelsel voor het belasten van rendement op vermogen (box 3), dat nog voor behandeling in de Eerste Kamer ligt, met spoed toch weer wil aanpassen.

Klaver noemde dit "ronduit ongepast", ook omdat Heinen daarmee buiten zijn eigen portefeuille treedt. Het belastingstelsel is de verantwoordelijkheid van staatssecretaris Eelco Eerenberg (D66). "Dit hoort wat mij betreft niet bij de nieuwe politieke cultuur die we nastreven", zei Klaver. In een verspreking van Heinen gelooft hij niet, daarvoor heeft de VVD'er volgens hem te veel Haagse ervaring.