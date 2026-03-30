Bijna net zoveel Nederlanders digitaal vaardig als twee jaar eerder

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders zijn nagenoeg net zo vaak digitaal vaardig als twee jaar geleden. Dat meldt het CBS op basis van een steekproef onder ongeveer 6000 Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar oud. Een meerderheid, 84 procent, heeft in 2025 digitale basisvaardigheden als het sturen van een e-mail of chatten onder de knie. Dat betekent dat 16 procent van de bevolking niet over deze vaardigheden beschikt. Bij het vorige meetmoment in 2023 was 83 procent van de Nederlanders digitaal vaardig.

Nederlanders kunnen relatief het beste omgaan met techniek van alle EU-landen, maar in de afgelopen twee jaar zat hier nauwelijks vooruitgang in. Volgens Evelyn Austin, directeur van belangenorganisatie Bits of Freedom, hoeft dat geen probleem te zijn: "Het zou kunnen dat de mensen met weinig affiniteit met digitale systemen hulp krijgen van een ander", vertelt ze.

Het is volgens Austin mogelijk dat deze groep helemaal geen behoefte heeft om mee te gaan met het digitale tijdperk. Ook dat is niet problematisch volgens haar, mits cruciale systemen, zoals het aangeven van belasting, toegankelijk blijven voor mensen die het basisniveau niet in de vingers hebben.

EU-doelstelling

Systemen volledig digitaliseren is überhaupt geen goed idee volgens de directeur, omdat deze bijvoorbeeld uit kunnen vallen: "Dat betekent niet dat er een volledige papieren schaduwadministratie nodig is voor ieder systeem, maar bij bijvoorbeeld een stroomstoring zien we dat de gevolgen groot kunnen zijn. Het is voor ieders veiligheid beter als er een niet-digitale back-up is."

In 2023 was al meer dan 80 procent van de Nederlanders digitaal vaardig, hiermee haalde Nederland de EU-doelstelling van 80 procent in 2030 ruim voor de deadline. Nederlanders zijn het meest vaardig in onlinecommunicatie, bijvoorbeeld e-mailen of het gebruik van sociale media. Het minst vaardig zijn ze in het gebruik van software voor tekstverwerking en spreadsheets en het schrijven van computerprogramma's in een programmeertaal.