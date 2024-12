Blijvende zorgen bij politie over geweld tijdens jaarwisseling

DEN HAAG (ANP) - De politie bereidt zich ook dit jaar weer voor op een aantal ernstige incidenten tijdens de jaarwisseling. Corry van Breda, landelijk portefeuillehouder geweld bij de politie, benadrukt dat er geen informatie is dat er op een concrete plek iets staat te gebeuren. Maar er zijn wel blijvende zorgen over geweld tegen hulpverleners, het zware vuurwerk en de beschikbaarheid daarvan."Wij hebben een taak en daar zijn we ook klaar voor."

Bijna driehonderd politieagenten en personen met een publieke taak werden tijdens de vorige jaarwisseling slachtoffer van verbaal of fysiek geweld. "Soms met blijvend letsel zoals gehoorschade, maar ook echt met trauma's, dat is onacceptabel", vindt Van Breda. Het gooien van zwaar vuurwerk, zoals cobra's, naar hulpverleners wordt dan ook behandeld als een poging tot doodslag. Daarnaast pleit de politie al langer voor een vuurwerkverbod en Europese regelgeving om de handel tegen te gaan.

Op verschillende plekken liep het vorig jaar uit de hand tijdens de jaarwisseling. In het Gelderse Hedel werden agenten belaagd met zwaar vuurwerk. De rechter legde hiervoor afgelopen week celstraffen op tot drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. "Dat is goed, er is gestraft en er is behoorlijk gestraft", vindt Van Breda. Om te voorkomen dat het weer misgaat, is dit jaar een deel van Hedel aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Amsterdam

Er werden rond oud en nieuw vorig jaar 287 mensen aangehouden. "De jaarwisseling zou een feest moeten zijn. Het gebruiken van geweld of gooien van zware explosieven naar mensen die gewoon hun werk doen hoort daar niet bij." Van Breda vindt een veilig verloop van oud en nieuw een taak voor de hele samenleving en niet alleen voor de politie.

In de voorbereiding kan de politie bouwen op ervaringen van vorige jaarwisselingen, maar kijkt men ook naar actuele gebeurtenissen. "Bijvoorbeeld in Amsterdam, de politieke situatie als het gaat om het Midden-Oosten-conflict", duidt Van Breda. Het was in de hoofdstad onrustig rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. "Ik zeg niet dat we daar specifiek iets verwachten, maar het is gewoon wel de situatie in de wereld. Dus daar hebben we als politie rekening mee te houden."

Via wijk- en jeugdagenten of buurtvaders en - moeders wordt geprobeerd zo goed mogelijk te achterhalen wat er speelt in wijken. Dat gebeurt het hele jaar door, maar die contacten worden in aanloop naar de jaarwisseling geïntensiveerd. "Daar komt gewoon veel informatie uit."