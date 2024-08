Blinken aangekomen in Qatar voor nieuwe gesprekken over Gaza

DOHA (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is aangekomen in Qatar voor verder overleg over een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Hij spreekt daar met de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

Blinken was de afgelopen dagen al in Egypte en Israël om een doorbraak in de onderhandelingen te forceren. De minister zei dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu akkoord is gegaan met een zogenaamd "overbruggingsvoorstel" voor een bestand, maar daar is Hamas weer niet tevreden over. Die Palestijnse militante beweging wil vasthouden aan een voorstel dat eerder op tafel lag.