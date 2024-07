Blinken: eerste F-16's worden geleverd aan Oekraïne

WASHINGTON (ANP) - NAVO-bondgenoten zijn begonnen met het leveren van F-16's aan Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken op de NAVO-top in Washington. Hij heeft het over gevechtsvliegtuigen uit Denemarken en Nederland, maar NAVO-bronnen zeggen dat toestellen uit Nederland later volgen.

"Ik ben blij te kunnen aankondigen dat de levering van F-16's onderweg is, as we speak", aldus Blinken. "De vliegtuigen zullen deze zomer nog vliegen in de lucht boven Oekraïne."