Waarom het zo belangrijk is om dankbaar te zijn

Tel je zegeningen, wees dankbaar voor wat je hebt en bekijk het leven van de zonnige kant: een nieuwe studie onder bijna 50.000 oudere verpleegkundigen in de VS toont aan dat dankbaarheid zorgt dat je langer leeft.

De studie van Harvard laat geen oorzakelijk verband zien, maar wijst er wel op dat psychisch welzijn invloed kan hebben op de fysieke gezondheid. "Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen dankbaarheid en minder stress plus een groter emotioneel en sociaal welzijn", zegt epidemioloog Ying Chen van Harvard. "De link met de fysieke gezondheid is echter nooit goed begrepen. Onze studie biedt het eerste bewijs."

De deelnemers aan de studie hadden een gemiddelde leeftijd van 79 jaar toen ze in 2016 werden gevraagd een vragenlijst in te vullen waarin werd beoordeeld hoe dankbaar ze waren voor alles in hun leven. Die gegevens werden vergeleken met het aantal sterfgevallen in 2019.

Degenen die het hoogst scoorden op de dankbaarheidsschaal hadden ongeveer 9 procent minder kans om te overlijden. De dankbare mensen bleken beter bestand tegen elke doodsoorzaak, maar vooral tegen hart- en vaatziekten.

Dankbaarder worden

Of het specifiek komt door dankbaarheid is moeilijk te zeggen. Er zijn wat overlappende eigenschappen, zoals optimisme, dat al eerder in verband werd gebracht met een betere hartgezondheid. Het is ook mogelijk dat mensen die om andere redenen gezonder zijn, zich simpelweg dankbaarder voelen.

Ben je niet erg dankbaar van nature? Er zijn oplossingen. "Eerder onderzoek wijst erop dat er manieren zijn om dankbaarheid te bevorderen, zoals het regelmatig opschrijven of bespreken waar je dankbaar voor bent", zegt Chen.

Mogelijke verklaring voor het positieve effect is dat mensen die dankbaar zijn geneigd zijn gezonder te leven. Ook kan het helpen om meer sociale contacten te hebben.