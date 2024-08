Blinken in Tel Aviv voor nieuwe poging tot wapenstilstand in Gaza

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is geland in Tel Aviv. Het bezoek is volgens zijn ministerie bedoeld om de diplomatieke druk te vergroten om volgende week een staakt-het-vuren in Gaza te bereiken dat een einde zal maken aan het maandenlange bloedvergieten tussen Israël en de Palestijnse militante groep Hamas.

Het is Blinkens tiende reis naar de regio sinds het begin van de oorlog in oktober. In Israël ontmoet Blinken onder anderen premier Benjamin Netanyahu. Dinsdag reist de buitenlandminister door naar Egypte.

Vorige week gaf Blinken nog toestemming voor een omvangrijke wapendeal met Israël. Het gaat om de verkoop van gevechtsvliegtuigen en ander wapentuig voor meer dan 20 miljard dollar (zo'n 18 miljard euro).

Donderdag is in Doha een nieuwe ronde gesprekken begonnen over een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Hamas heeft in tegenstelling tot Israël geen afvaardiging naar de Qatarese hoofdstad gestuurd omdat de Palestijnse beweging wil vasthouden aan een Amerikaans voorstel van eind mei. Dat voorziet in een gefaseerde terugtrekking van alle Israëlische troepen uit Gaza, terwijl Hamas de gijzelaars vrijlaat. Hamas ging akkoord, net als de VN-Veiligheidsraad.