OURÉM (ANP) - De Ronde van Spanje zit er voor Dylan van Baarle al op. De Nederlandse wielrenner van Visma - Lease a Bike kwam in de tweede etappe van Cascais naar Ourém ten val en moest even later de strijd staken.

Van Baarle, de eerste uitvaller in de Vuelta, had eerder dit jaar ook al pech. In juni ging hij onderuit in het Critérium du Dauphiné, waardoor de wielrenner niet kon meedoen aan de Tour de France.