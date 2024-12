Blinken: VS zullen ter verantwoording roepen van Assad steunen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat de VS internationale inspanningen om het Assad-regime en zijn aanhangers ter verantwoording te roepen voor "wreedheden en misstanden" die tegen het Syrische volk zijn begaan, zullen steunen.

"Na veertien jaar conflict heeft het Syrische volk eindelijk reden tot hoop", schrijft Blinken in een verklaring. "De Verenigde Staten steunen een vreedzame machtsoverdracht aan een verantwoordelijke Syrische regering via een door Syrië inclusief geleid proces. Tijdens deze overgangsperiode heeft het Syrische volk alle recht op het behoud van staatsinstellingen, de hervatting van essentiële diensten en de bescherming van kwetsbare gemeenschappen."

In de verklaring staat verder dat de VS de "ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden" en dat ze de rebellen "niet alleen op hun woorden, maar ook op hun daden beoordelen". "We roepen allen op de mensenrechten te respecteren, alle voorzorgsmaatregelen te nemen om burgers te beschermen en om het internationaal humanitair recht te handhaven."