AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft zondag rond 22.30 uur in de Pontanusstraat in Amsterdam-Oost een man gevonden met een vermoedelijke schotwond. Er is geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Hij is ter plekke overleden, meldt een woordvoerder van de politie.

Er is nog niemand aangehouden.