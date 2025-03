Bloeddrukmeters gebruikt om patiënten stiekem te trackenUntitled article

OMRON, een fabrikant van onder meer bloeddrukmeters, verzamelt locatiegegevens van miljoenen gebruikers, blijkt uit onderzoek van BNR. Het heimelijk tracken is waarschijnlijk illegaal, zeggen experts.

Het tracken vond plaats via een app waarin eigenaren van een OMRON bloeddrukmeter medische gegevens konden bewaren. Deze app, OMRON Connect, peilde meerdere keren per dag mobieltjes uit en deelde de locatie daarvan tot op de meter nauwkeurig met een bedrijf in de Verenigde Staten.

Gebruikers hadden geen idee dat ze op deze manier gevolgd werden. OMRON vroeg geen toestemming voor het delen van de locatiegegevens. Deze grootschalige privacyschending is daarmee waarschijnlijk illegaal, zeggen experts. 'Als de locatie tot een individu te herleiden is, is het verboden deze gegevens te verzamelen zonder gebruikers te informeren én toestemming te vragen', zegt Floor Terra, privacy-adviseur bij Privacy Company.